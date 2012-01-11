Головний тюремник: Тимошенко не втрачала свідомість

У Державній пенітенціарній службі пояснюють відмову надати відео інциденту, який стався з екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО у на 7 січня у камері Качанівської колонії Харкова тим, що таке відео не зберігається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам сказав голова Державної пенітенціарної служби Олександр ЛІСІЦКОВ.

«Відео не архівується. Немає системи архівування», - сказав О.ЛІСІЦКОВ.

Водночас він зауважив, що відеозйомка у камері Ю.ТИМОШЕНКО здійснюється відповідно до чинного законодавства для того, аби спостерігати за людиною у камері та попереджати випадки суїциду. При цьому, за словами голови Державної пенітенціарної служби, ситуація, яка сталася з Ю.ТИМОШЕНКО, є штатною. «Навіщо зберігати відео? Яка це надзвичайна ситуація? Це штатна ситуація», - сказав О.ЛІСІЦКОВ.

Він також спростував інформацію стосовно того, що Ю.ТИМОШЕНКО непритомніла. «Я у той момент там не був, але, наскільки я знаю, вона не втрачала свідомість. Слабкість відчула, можливо, голова запаморочилася, бо при падінні тиску це буває», - сказав він.

О.ЛІСІЦКОВ стверджує, що Ю.ТИМОШЕНКО відчула себе зле після прийняття душу. «Кожен з нас знає, особливо той, хто був у бані і в парилці: виходиш і в декого голова паморочиться. Все може бути. При падінні тиску буває запаморочення», - сказав він.

На переконання голови Державної пенітенціарної служби, Ю.ТИМОШЕНКО, аби почуватися добре, потрібно більше рухатися і дихати свіжим повітрям. «Аналізи, зроблені їй, підтвердили, що у неї стан здоров’я задовільний, добрий стан здоров’я. Потрібно більше дихати повітрям, займатися фізкультурою, і все буде добре», - сказав він.

О.ЛІСІЦКОВ запевнив, що в разі, якщо буде створена Тимчасова слідча комісія Верховної ради, на її запит буде надано і матеріали щодо даного інциденту, зокрема, заяви представників колонії, які чергували у той день, пояснення співкамерниці тощо. «Ми всі ці матеріали зберемо і надамо. Нам немає чого приховувати», - додав він.