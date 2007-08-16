Шуфрич думає, що помаранчеві блефують?

Міністр з питань надзвичайних ситуацій, кандидат у народні депутати від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ сумнівається, що блок «Наша Україна – Народна самооборона» ризикне поставити на голосування питання про зняття депутатської недоторканності. Про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Н.ШУФРИЧА, «я абсолютно впевнений, що меншина, я можу спрогнозувати, що це буде помаранчева меншина, навіть не ризикне поставити на голосування свій законопроект». «А, тим більше, якщо навіть його поставлять на голосування їхні опоненти, вони ніколи за нього не проголосують», - сказав Н.ШУФРИЧ, оскільки, за його словами, «боятимуться, що він буде проголосований і набуде реальної сили».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 серпня, Блок "Наша Україна - Народна самооборона" презентував законопроект змін до Конституції України про скасування депутатської недоторканності, який блок внесе до Верховної Ради VІ скликання

За словами заступника керівника виборчого штабу блоку “НУ - НС” Миколи ОНІЩУКА, у разі ухвалення законопроекту, відносно народного депутата можна буде порушити кримінальну справу у разі здійснення злочину, відносно народного депутата можуть проводитися всі види слідчих дій, народному депутату може бути пред`явлене звинувачення в здійсненні злочину, для народного депутата наступає кримінальна відповідальність з моменту вступу у силу звинувачувального вироку суду.

М.ОНІЩУК зазначив, що цей законопроект передбачає “особливий порядок” його ухвалення. Зокрема, після підтримки законопроекту в парламенті він буде направлений до Конституційного Суду для отримання відповідного висновку, чи не обмежує він права і свободи громадян. Тільки після висновку КС законопроект може бути включено до порядку денного Верховної Ради.