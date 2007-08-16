Янукович обіцяє Добкіну принципове рішення
Питання розглянуть найближчим часом
Партія регіонів найближчим часом розгляне питання про партійну відповідність керівника Харківського регіонального виборчого штабу Михайла ДОБКІНА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні журналістам у Харкові.
«Я повинен визнати, що не всі члени Партії регіонів виконують на 100% програму партії. Але це існує не тільки в нашій партії, але і в інших політичних силах», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.
При цьому лідер Партії регіонів підкреслив, що тільки під час своєї робочої поїздки до Харкова дізнався про проблеми, які існують в регіональній організації партії. «Той випадок, який спостерігається в Харкові, мені раніше не був відомий. Ми підійдемо до рішення цього питання після того, як його розглянемо. Я не можу зараз відповісти на питання, чи замінить Партія регіонів керівника регіонального виборчого штабу. Але рішення буде принциповим, і прийматиметься з урахуванням того негативу, який сьогодні є. У нас завжди вистачало сил визнавати власні помилки і приймати жорсткі рішення по відношенню до членів нашої партії», - додав В.ЯНУКОВИЧ.
Як повідомляв УНІАН, 21 липня мер Харкова М.ДОБКІН був призначений керівником міського виборчого штабу Партії регіонів.