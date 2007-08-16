Янукович обіцяє Добкіну принципове рішення

Партія регіонів найближчим часом розгляне питання про партійну відповідність керівника Харківського регіонального виборчого штабу Михайла ДОБКІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні журналістам у Харкові.

«Я повинен визнати, що не всі члени Партії регіонів виконують на 100% програму партії. Але це існує не тільки в нашій партії, але і в інших політичних силах», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому лідер Партії регіонів підкреслив, що тільки під час своєї робочої поїздки до Харкова дізнався про проблеми, які існують в регіональній організації партії. «Той випадок, який спостерігається в Харкові, мені раніше не був відомий. Ми підійдемо до рішення цього питання після того, як його розглянемо. Я не можу зараз відповісти на питання, чи замінить Партія регіонів керівника регіонального виборчого штабу. Але рішення буде принциповим, і прийматиметься з урахуванням того негативу, який сьогодні є. У нас завжди вистачало сил визнавати власні помилки і приймати жорсткі рішення по відношенню до членів нашої партії», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня мер Харкова М.ДОБКІН був призначений керівником міського виборчого штабу Партії регіонів.