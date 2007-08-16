Указ Ющенка про дострокові вибори суперечить Конституції?

У Конституційному Суді України зареєстровано конституційне подання 46 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) Указу Президента від 5 червня № 497/2007 «Про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України у зв’язку з неповноважністю Верховної Ради України та достроковим припиненням її повноважень» із змінами, внесеними Указом Президента України від 31 липня 2007 року № 675/2007.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду, конституційне подання передано на вивчення до Секретаріату КС, додали у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО 31 липня видав указ, яким вніс технічні зміни до свого останнього указу про призначення дострокових парламентських виборів від 5 червня.

Видання нового указу було пов’язано з тим, що, відповідно до норм законів, дострокові парламентські вибори мають відбутися через 60 днів після рішення Президента про розпуск парламенту.