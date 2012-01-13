Литвин - депутату: «Я тобі не давай, хамло!»
10:50, 13 січня 2012Політика
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Не стримався...
Спікер Володимир Литвин оголосив перерву у ранковому засіданні парламенту.
Він також попросив лідерів фракцій зібратися у його кабінеті для проведення погоджувальної ради.
Перерву вимагала опозиція, знову оточивши трибуну парламенту.
Хтось з депутатів емоційно вигукував: "Перерву давай!", на що Литвин відповів: "Я тобі не давай, хамло!"
Як відомо, БЮТ вимагає створення ТСК щодо розслідування інциденту, що стався з Юлією Тимошенко у Качанівській колонії.
Вони також вимагають допущення до Тимошенко канадських лікарів.
У четвер ввечері БЮТівці блокували трибуну, внаслідок чого вечірнє засідання було зірвано.
У п’ятницю у зв’язку з цим Литвин скасував годину запитань до уряду.
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