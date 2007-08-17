Афери у відомствах Деркача і Рудьковського: розкрадено майже 5 мільйонів

Служба безпеки України 16 серпня порушила кримінальну справу за фактом заволодіння грошовими коштами державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на суму три млн. 383 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, встановлено, що розкрадання державних коштів посадові особи “Енергоатома” здійснили у ході державних закупівель обладнання для атомних електростанцій України за цінами, що в 2-3 рази перевищували відпускні ціни офіційних дилерів російських підприємств, які є виробниками цього обладнання.

У злочинній схемі було задіяно більш як 10 фіктивних фірм, зареєстрованих у різних регіонах України.

Служба безпеки України також порушила кримінальну справу за фактом протиправного заволодіння державними коштами у сумі 1 млн. 314 тис. грн. службовими особами Міністерства транспорту та зв’язку України.

За словами голови СБУ, у ході розслідування встановлено, що розкрадання державних коштів посадовими особами здійснено під час державних закупівель транспортної техніки для залізниці. У злочинній схемі було задіяно п’ять фіктивних фірм.

Зараз СБУ перевіряє інші факти неправомірного використання бюджетних коштів та вживає заходів зі встановлення осіб, причетних до скоєння цих злочинів.