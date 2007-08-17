Мороз сказав, на що розраховує СПУ

Голова Верховної Ради України V cкликання, лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ сподівається, що на дострокових парламентських виборах СПУ набере більше відсотків голосів виборців, ніж минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

«Ми поліпшимо результати, які були на минулих виборах», - наголосив О.МОРОЗ.

За його словами, тоді СПУ набрала 5,6% голосів виборців, а тепер матиме 6,2% або й більше. (На минулорічних парламентських виборах СПУ отримала 5,69% голосів виборців і здобула у ВР 33 мандати - УНІАН).