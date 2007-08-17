Чим займатиметься рядовий Медведчук

Екс-голова Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) Віктор МЕДВЕДЧУК залишився рядовим членом партії.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив новообраний голова партії Юрій ЗАГОРОДНІЙ після завершення другого етапу 21-го з’їзду СДПУ(о).

«МЕДВЕДЧУК Віктор Володимирович пішов з посади голови СДПУ(о), залишився рядовим членом СДПУ(о)», - сказав Ю.ЗАГОРОДНІЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він зазначив, що часто зустрічається з В.МЕДВЕДЧУКОМ, який одного разу сказав, що був за все своє життя лише в одній партії - СДПУ(о), в якій залишається і надалі.

За словами Ю.ЗАГОРОДНЬОГО, В.МЕДВЕДЧУК зосередиться на професійній юридичній діяльності, але це не означає, що він піде з політики і зникне з громадського та політичного життя України. Ю.ЗАГОРОДНІЙ додав, що невдовзі в Україні всі дізнаються про те, чим конкретно буде займатися колишній очільник СДПУ(о).

Він також зазначив, що на сьогодні партія не ставить собі завдання значно збільшити кількість своїх членів, оскільки декілька тисяч справжніх прихильників соціал-демократичної ідеї здатні зробити значно більше, ніж декілька сот тисяч.

За словами Ю.ЗАГОРОДНЬОГО, у попередні роки СДПУ(о) декларувала, що має у своїх лавах близько 365 тис. членів, але кожен розумів, що насправді їх значно менше. Новообраний голова партії повідомив, що зараз кількість членів визначається за двома критеріями: скільки людей передплачує партійну газету та скільки людей сплачує членські внески.

«Сьогодні реальних членів СДПУ(о) близько 20 тисяч», - додав Ю.ЗАГОРОДНІЙ.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня делегати з`їзду СДПУ(о) прийняли відставку Віктора МЕДВЕДЧУКА з посади голови партії.