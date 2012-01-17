Трьох нардепів пустили в колонію, але не до Тимошенко

Качанівську виправну колонію Харкова, де наразі утримується засуджена екс-прем’єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО, відвідали троє народних депутатів України з фракції ««БЮТ-Батьківщина» - Володимир БОНДАРЕНКО, Олег ТИЩЕНКО і Юрій ГАНУЩАК.

Як передає кореспондент УНІАН, вийшовши з колонії депутат В.БОНДАРЕНКО зауважив, що група народних депутатів оглянула внутрішній двір колонії, виробничі приміщення колонії та місця відпочинку ув’язнених, однак не змогли зустрітися з екс-прем’єром.

В.БОНДАРЕНКО зауважив, що дозвіл на відвідування Ю.ТИМОШЕНКО може видати тільки слідчий у її справі, тому керівництво Качанівської колонії не дозволило провести зустріч.

Парламентарій обурився тим, що «для Юлії ТИМОШЕНКО створили особливі умови». За його словами, вікна її камери обтягнені сіткою.

Також депутат висловив сумнів щодо об’єктивності комісії Міністерства охорони здоров’я, яка у ці хвилини оглядає Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки до неї не пускають інших лікарів.

Окрім того В.БОНДАРЕНКО повідомив, що народні депутати після відвідування Качанівської колонії виноситимуть на розгляд Верховної Ради України проект закону про пенітенціарну систему, у якому йтиметься про нормативи забезпечення ув’язнених. «Нас шокували деякі нормативи забезпечення ув’язнених», - сказав В.БОНДАРЕНКО.