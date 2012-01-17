Кличко - опозиціонерам: Моя рука відкрита для щирого рукостискання

Віталій КЛИЧКО закликає опозиційні сили відмовитися від боротьби між собою та заявляє про готовність до ідейного об’єднання з партнерами по демократичному табору. Про це лідер партії «УДАР» написав у своєму блозі.

За словами політика, ритуальні рукостискання опозиціонерів перед камерами, якщо за ними не стоїть ідейне об’єднання і відмова від взаємопоборювання, можуть лише зашкодити опозиційному руху. «Виборці втомилися від агресивності, підкилимних інтриг і некомпетентності. Люди чекають від нас програми спільної роботи у новому парламенті, чіткої відповіді на питання, як ми збираємося повернути країну на демократичний шлях розвитку, наблизити до справжньої євроінтеграції», – каже В.КЛИЧКО.

Він зазначає, що партія «УДАР» запропонувала колегам по опозиції підписати Угоду про співпрацю і взаємодопомогу опозиційних сил на виборах до парламенту. «Цього тижня ми направили всім лідерам усіх демократичних партій проект цієї Угоди. Ми пропонуємо публічно заявити, що нашим головним опонентом є діюча влада і всі партії, які з нею співпрацюють та підтримують. Ми також повинні публічно зафіксувати критерії та принципи, за якими визначатимемо і узгоджуватиме кандидатів, які представлять опозицію як за списками, так і в мажоритарних округах», – пише лідер «УДАРу».

На думку В.КЛИЧКА, ідейне об’єднання опозиції сприятиме створенню потужної демократичної більшості у наступному парламенті. Лідер «УДАРу» також наголошує на тому, що вже сьогодні опозиція має заявити про готовність разом працювати у новообраній Верховній Раді, де повинні з’явитися політики нового формату. Для цього потрібно відмовитися від квотного принципу в дискусії про мажоритарні округи.

«Цей принцип ніколи не був гарантією професіоналізму влади, а навпаки, відкривав шлях інтригам та підкилимним іграм. У результаті, перемагали особисті амбіції вождів та їх оточення, а не суспільна доцільність і здоровий глузд», – зазначає В.КЛИЧКО, додавши, що не партійні вожді, а саме виборці мають висловити свою підтримку кандидатам від опозиції.

За словами В.КЛИЧКА, партія «УДАР» відкрита до діалогу з усіма демократичними силами: «Моя рука відкрита для щирого рукостискання. Сподіваюся, 22 січня матиму нагоду потиснути руку всім партнерам по демократичному табору, разом підписати Угоду, і разом нанести удар нинішньому корумпованому режиму. Має нарешті відбутися справжнє об’єднання опозиції на чітких, прозорих і політично вмотивованих засадах», – пише у своєму блозі лідер «УДАРу».

Політик також зазначає, що вже з лютого необхідно починати спільну роботу з підготовки членів виборчих комісій та спостерігачів, які разом зможуть убезпечити виборчий процес від будь-яких спроб фальсифікацій і разом захистити результат голосування.