Янукович написав рідним Кушнарьова листа

Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ написав рідним, соратникам і друзям Євгена Кушнарьова листа в день п’ятих роковин з дня смерті харківського екс-губернатора.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

«П’ять років тому пішов від нас Євген Петрович Кушнарьов, - йдеться у листі. - Я думаю про те, що бувають у житті миттєвості, які дають відбиток на всі наступні події. Що не було б далі – усе буде позначене печаттю події, яка була невідворотною. Втрата нашого товариша, друга, соратника – це саме та подія, трагічний відгомін якої ми відчуваємо і будемо відчувати, скільки б часу не минуло».

«Сімнадцяте січня, - пише В.ЯНУКОВИЧ, - дата, яка для нас усіх, людей об’єднаних в одну команду, об’єднаних одними принципами і одними моральними вартостями, завжди буде днем пам’яті Євгена Кушнарьова. Згадаймо сьогодні Євгена Петровича і помолімося за його душу, щоб Господь послав нашому Другові вічний спокій і вічну пам’ять».

Сьогодні у Харкові, повідомили у прес-службі, від імені Президента поклали квіти на могилу Є.Кушнарьова.

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер 17 січня 2007 року в Ізюмській лікарні на Харківщині внаслідок вогнепального поранення, якого він зазнав на полюванні. На той час був народний депутатом України, заступником голови фракції Партії регіонів.

Є.Кушнарьов народився 29 січня 1951 року в Харкові. Був мером Харкова, головою Харківської обласної державної адміністрації, обіймав посаду глави Адміністрації Президента України.