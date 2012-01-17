Білборд Януковича розфарбували ще й у Сєвєродонецьку

У Сєвєродонецьку Луганської області невідомі облили фарбою білборд із зображенням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомив УНІАН депутат Сєвєродонецької міської ради Сергій САМАРСЬКИЙ, він виявив зіпсований білборд сьогодні, 17 січня, в районі автовокзалу.

«Вчора я цим районом проїздив, все було в порядку. Ймовірно, це сталося сьогодні», - сказав С.САМАРСЬКИЙ.

За його словами, білборд розташований на трасі, якою можна виїхати у напрямку до Харкова, міст Сватове і Лисичанськ Луганської області.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня в місті Старобільськ Луганській області невідомі облили фарбою білборд з новорічним привітанням Президента України В.ЯНУКОВИЧА. Білборд був розташований біля ринку в центрі Старобільська. Впродовж кількох годин комунальні служби демонтували зіпсований плакат.