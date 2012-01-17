Мінфін не бачить проблем із реєстрацією «спрощенців»

Міністерство фінансів не бачить проблем із реєстрацією підприємців-«спрощенців».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

У міністерстві пояснили, що статтею 291 Податкового кодексу України визначено критерії для платників єдиного податку першої-четвертої груп.

При цьому до платників єдиного податку першої групи можуть бути віднесені фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, які здійснюють виключно роздрібний продаж товарів із торгових місць на ринках і/або здійснюють господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, обсяг доходів яких протягом календарного року не перевищує 150 тис. грн.

«Таким чином, фізичні особи-підприємці, які платили єдиний податок у 2011 році, можуть бути віднесені до першої групи платників єдиного податку лише при дотриманні вищевказаних вимог», – наголошується у повідомленні.

Міністерство також інформує, що форми книги обліку доходів і книги обліку доходів та витрат і порядків їх відання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 15 грудня 2011 року № 1637, розміщені на офіційному веб-сайті Мінфіну і є у вільному доступі.

У міністерстві уточнили, що даний наказ встановлює тільки форми книг і порядок їх ведення, і не передбачає порядку їх виготовлення. «Отже, підприємець може самостійно виготовити книгу шляхом роздруківки з офіційного сайту Міністерства фінансів України», – зазначили у відомстві.

Також у Мінфіні повідомили, що згідно з Прикінцевими положеннями Закону України від 4 листопада 2011 року № 4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» (підпункт «г» пункту 5) , якщо підприємство (як юридична, так і фізична особа - підприємець) вирішить стати платником єдиного податку з 1 січня 2012 року, незалежно від того, на якій системі оподаткування воно перебувало у 2011 році, воно може це зробити, подавши відповідну заяву не пізніше 25 січня 2012 року.

«Отже, ніяких проблем для реєстрації платників податків, які працюють або мають намір працювати на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, не існує», – підсумували у Мінфіні.