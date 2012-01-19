ПРП і Батьківщина об'єднаються (оновлено)

Партія «Рефороми і порядок» та партія "Батьківщина" об’єднуються в одну політичну силу, проте об’єднавчі партійні з’їзди відбудуться лише після завершення виборчої кампанії до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну спільну заяву сьогодні підписали голова ПРП Сергій СОБОЛЄВ та перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ.

«Ми заявляємо про намір, об’єднавши свої зусилля, на основі спільної політичної платформи сформувати єдиний виборчий список у загальнодержавному виборчому окрузі на виборах до Верховної Ради 28 жовтня 2012 року та розпочати об’єднання наших партій у одну політичну силу на базі партії «ВО «Батьківщина», йдеться у спільній заяві керівництва двох партій.

Водночас С.СОБОЛЄВ зауважив, що дату об’єднавчого з’їзду буде визначено після завершення виборчого процесу. «Враховуючи прийняття нового закону про вибори, ми не дамо владі можливість втратити наших реальних кандидатів в окружні дільничні виборчі комісії, тому дата з’їзду буде визначена по завершенні виборчого процесу, щоб усі партії - учасниці процесу, в тому числі і КОДу могли взяти активну участь у формуванні дільничних та окружних виборчих комісій і спостерігачів», - сказав він.

У свою чергу, О.ТУРЧИНОВ зазначив, що для партійної інтеграції важливими є юридичні аспекти, з якими партії вимушені рахуватися.

«У той же час наша інтеграція відпрацьовується не тільки в центрі, а і в регіонах – це створення єдиних виборчих штабів, це фактично робота як формальна, так і неформальна - одна політична команда», - підкреслив перший заступник голови партії «Батьківщина».

С.СОБОЛЄВ та О.ТУРЧИНОВ підкреслили, що ПРП і «Батьківщина» формуватимуть єдиний список кандидатів у народні депутати для участі у парламентських виборах 2012 року.