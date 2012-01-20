Азаров: Темпи приросту сільського господарства торік становили 17,5%

У 2011 році темпи приросту в сільськогосподарській галузі становили 17,5%. Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на прес-конференції в Києві, присвяченій підсумкам роботи уряду в 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами глави уряду, “у сільському господарстві темпи приросту становили 17,5%. У 2011 році ми зібрали рекордний врожай зернових - 56,7 мільйона тонн”, - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, в 2011 році уряд здійснив низку кроків щодо зниження імпорту сільськогосподарської продукції в Україну.

“Ми на 21% зменшили ввезення м`яса свиней, на 68% зменшили ввезення м`яса птиці”, - сказав прем`єр-міністр. Він наголосив, що це була свідома політика уряду, спрямована на підтримку вітчизняного виробника. “Наш товаровиробник відгукнувся. Ми значно наростили виробництво власних продуктів харчування”, - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що, незважаючи на скорочення більш дешевого імпорту, ціни на основні продукти харчування в Україні не зростали.

Голова уряду нагадав, що в 2011 році були здані в експлуатацію найбільші зерносховища та овочесховища в країні, побудовано найбільші оптові ринки.

За словами прем`єр-міністра, уряд і надалі продовжуватиме роботу щодо покращення технологій в сільському господарстві, вдосконалення структури посівних площ, системи збереження вирощеної продукції та логістики.