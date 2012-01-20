Звільнено двох працівників ДАІ, які застосували до водія газ

У Тернопільській області звільнено з роботи двох працівників ДАІ, які після зупинки автомобіля безпідставно застосували до водія слозогін.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі громадських зв’язків обласного УМВС, після того, як до правоохоронців зі скаргою звернувся потерпілий водій, було проведено внутрішнє розслідування. Водій скаржився на неправомірні дії автоінспекторів Теребовлянського райвідділу міліції, які 16 січня, як він стверджував, застосували до нього "нервово-паралітичний" газ. Обставини інциденту чоловік зняв на відео, після чого розмістив ролик в Інтернеті.

За результатами розслідування двох працівників ДАІ Теребовлянського райвідділу за непрофесійні дії звільнено із займаних посад. Окрім того, до суворої дисциплінарної відповідальності притягнуто їхніх безпосередніх керівників.