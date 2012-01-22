Прокуратура не дозволила відкрити кам'яний кар'єр

На Житомирщині прокуратура запобігла незаконному наданню понад 3 га землі під розробку кам’яного кар’єру у Радомишльському районі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

"За втручання прокуратури Житомирської області залишено без задоволення апеляційну скаргу одного із закритих акціонерних товариств області на постанову господарського суду Житомирської області, яким скасовано рішення про надання цьому товариству земельної ділянки під розробку кам’яного кар’єру", - повідомили у прес-службі.

Також зазначили, що таким чином попереджено не тільки незаконне вилучення понад 3 га землі із земель запасу однієї із сільрад Радомишльського району, а й неправомірне надання її товариству у постійне користування.