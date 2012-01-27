Луценко заявляє, що прокуратура підклала суду фальшивку

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО назвав фальшивкою оголошений сьогодні на судовому засіданні лист, нібито надісланий за його підписом до Кабінету міністрів з проханням зарахувати цивільний стаж роботи його водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА до стажу роботи в МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на черговому засіданні Печерського райсуду столиці.

«Ви на руках маєте невідомого походження копію, з моєї точки зору, - з сумнівним текстом. Тому я вважаю, що цей документ не може бути прийнятий доказом в суді», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він підкреслив, що суд не може брати до уваги як докази копії документів.

За словами екс-міністра, слідчі не допитували посадовців, які мали бути виконавцями цього листа. «У жодному протоколі допитів виконавців цього листа не допитували. Більше того, я розумію, чому прокуратура підклала вам цю фальшивку, - бо на копії немає віз, які стояли на зворотній стороні справжнього листа, який дійсно надходив прем’єр-міністру. У цій фабрикації немає мого посилання на юридичні доводи та на клопотання керівництва», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, оригінали листів мають бути в канцелярії МВС і канцелярії Кабміну. «Чому їх немає – треба викликати слідчого ВОЙЧЕНКА (слідчий Сергій ВОЙЧЕНКО очолював групу з розслідування справи Ю.ЛУЦЕНКА – УНІАН)», – зазначив підсудний.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня 2011 року розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

Генпрокуратура, зокрема, обвинувачує Ю.ЛУЦЕНКА в незаконному оформленні на роботу в МВС свого особистого водія Л.ПРИСТУПЛЮКА і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.