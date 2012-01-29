Янукович закликав українців згадати в молитві Героїв Крут

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає українців вшанувати пам’ять Героїв Крут.

Про це йдеться у зверненні глави держави до співвітчизників, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

«Дев'яносто чотири роки тому біля станції Крути відбувся бій, в якому полягли українські юнаки - військові курсанти, студенти та гімназисти. Вони вірили, що захищають ідеали свободи і незалежності України», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

На його переконання, «ця героїчна та водночас трагічна дата в історії нашої держави завжди буде нагадувати нам про велику відповідальність наставників і командирів за рішення, які вони приймають».

«Згадаймо нині у молитві душі загиблих героїв. Хай з Богом спочивають», - закликав В.ЯНУКОВИЧ українців.

***Бій під Крутами відбувся 16 (29) січня 1918 року на залізничній станції Крути за 130 кілометрів на північний схід від Києва. Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та 300 київськими студентами, які захищали підступи до Києва. У перебігу військових дій бій вирішального значення не мав, та у свідомості багатьох особливого значення набув завдяки героїзму української молоді, яка загинула в нерівному бою біля Крутів. На похороні у Києві біля Аскольдової могили президент Михайло Грушевський назвав юнаків, які загинули в нерівній боротьбі, героями, а поет Павло Тичина присвятив героїчному вчинкові вірш із назвою «Пам'яті тридцяти». Десятиріччями історія бою або замовчувалася, або обростала міфами і вигадками, як у закордонній, так і у вітчизняній історіографії. Лише згодом, у 2006 році на місці бою встановлено пам'ятник.