Пшонка погрожує депутатам від опозиції кримінальною відповідальністю

Генеральна прокуратура України заявляє, що опозиційні народні депутати «настійливо примушували» генерального прокурора Віктора ПШОНКУ втрутитися у хід судових процесів у справах екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, колишнього т.в.о міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА та екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Відділу зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

У документі нагадується, що сьогодні керівництво Генеральної прокуратури провело зустріч із народними депутатами від опозиції Андрієм ПАВЛОВСЬКИМ, Оленою БОНДАРЕНКО, Володимиром АР’ЄВИМ, Юрієм ГРИМЧАКОМ, Тарасом СТЕЦЬКІВИМ.

«Під час цієї зустрічі вказані народні депутати настійливо примушували генерального прокурора втрутитися у хід судових процесів Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКО та В.ІВАЩЕНКО, що є прямим порушенням діючого українського законодавства та тягне за собою кримінальну відповідальність», - заявляє Генпрокуратура.

При цьому у відомстві наголосили, що «органи прокуратури України стоять на сторожі законності і не дозволять народним депутатам та посадовим особам зухвало порушувати вимоги чинних законів та втручатися у хід будь-яких кримінальних справ».

Як повідомляв УНІАН, 26 січня на сесії у Страсбурзі ПАРЄ ухвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

У документі ПАРЄ, зокрема, висловила стурбованість станом здоров’я ув’язнених колишніх урядовців: екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, колишнього т.в.о міністра оборони В.ІВАЩЕНКА та екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.

ПАРЄ закликала українську владу негайно звільнити Ю.ЛУЦЕНКА та В.ІВАЩЕНКА.

Водночас ПАРЄ закликала дозволити без попередніх умов провести обстеження стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО і в разі необхідності – надати дозвіл на лікування незалежними медиками за межами пенітенціарного закладу.

Сьогодні, 31 січня, опозиційні народні депутати зустрілися з керівництвом Генпрокуратури. Вони вимагали від генерального прокурора В.ПШОНКИ надати їм інформацію про дії Генпрокуратури щодо виконання резолюції ПАРЄ.

За результатами зустрічі керівник прес-служби ГПУ Юрій БОЙЧЕНКО повідомив, що керівництво Генпрокуратури поінформувало депутатів «про законність» кримінального переслідування Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКА.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, що саме керівники ГПУ відповіли народним депутатам на вимогу виконати резолюцію ПАРЄ, керівник прес-служби зазначив, що генпрокурор В.ПШОНКА наголосив, що «жодним словом у резолюції ПАРЄ не прописані слова «Генеральна прокуратура».

За його словами, щодо зміни запобіжних заходів стосовно Ю.ЛУЦЕНКА, В.ІВАЩЕНКА, а також Ю.ТИМОШЕНКО, то лише суди мають повноваження вирішувати ці питання, і тільки суди можуть ухвалювати рішення про зміну запобіжних заходів.