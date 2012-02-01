В Україні стартує акція «самозахисту від дії влади»

З 1 лютого розпочав свою роботу всеукраїнський проект «Захистити кожного», мета якого – захист економічних прав та свобод підприємців від свавілля чиновників.

Про це під час презентації проекту заявила лідер УСДП, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Акція проводиться за участі Громадянського руху «Вперед!», повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

«Сьогодні в Україні стартує акція «Захистити кожного». Чому ми повинні захищати себе? Тому що тільки самозахист від дій влади – єдиний шанс не тільки захистити кожного з нас, але й захистити Україну, її майбутнє. Наш план дій полягає в простій логіці: оперативне реагування, знання про права та народна сила», – зазначила вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА наголосила, що проект «Захистити кожного» містить сайт «Владу під контроль», який стане головним веб-ресурсом країни з фіксації та розслідувань порушень органів влади і чиновників. Кожен підприємець зможе отримати он-лайн консультацію зі свого питання та депутатське реагування на кожен конкретний випадок. Крім цього, на сайті буде відображена повна картина порушень з боку чиновників різних рівнів, а також інформація про рейдерські захоплення. «Буде залучена група народних депутатів, які забезпечуватимуть депутатські звернення у відповідні органи, щоб кожне беззаконня з боку влади зробити публічним», – повідомила політик.

Крім того, в рамках проекту в усіх регіонах країни для підприємців запрацюють консультаційні пункти, поширюватимуться інформаційні брошури «Мистецтво самооборони» та інші матеріали.

Народний депутат зазначила, що провідні європейські економісти бачать розвиток країн у посиленні підприємницької ініціативи, проте українська влада дотримується іншої думки. «Нам необхідно сформувати нову економічну модель на фундаменті малого та середнього бізнесу – «модель зростання та зайнятості». Це дасть можливість пожвавити підприємницьку активність, створити нові робочі місця, залучити інвестиції в країну. Але українська влада думає інакше. Сьогодні вона знищує підприємництво. Навіть за офіційними даними кількість рейдерських захоплень за минулий рік зросла утричі. Усі знають про те, як забирають підприємства за фіктивними справами, як кидають у в`язниці за надумані податкові борги. Фактів таких злочинів тисячі – від найдрібнішого приватного підприємства до системного бізнесу. І коли ми мовчимо, ми стаємо співучасником цього злочину», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Лідер УСДП також заявила, що наполягатиме на створенні слідчої комісії в парламенті з питань розслідування фактів порушення прав підприємців. «Ми починаємо всеукраїнську акцію збору підписів під вимогами внести зміни до Податкового кодексу щодо спрощеної системи. Ми створюємо громадську робочу групу для роботи над змінами спрощеної системи. Якщо на наш сигнал не буде реакції – ми будемо пікетувати і блокувати ті органи місцевої влади та контролюючі органи, які більше за інших порушують закон. Переконана, саме так можна контролювати владу – спільно, разом, точно знаючи, за що борешся і що потрібно змінити. Тільки разом ми можемо змусити владу поважати наші права та інтереси. Ніхто за нас це не зробить», – додала Н.КОРОЛЕВСЬКА.