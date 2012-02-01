Луценко відмовився від «дієтичних» сала з кількою

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО відмовився від дієтичного харчування в Київському СІЗО і вживає продукти харчування, які йому передають рідні.

Про це йдеться у повідомленні Державної пенітенціарної служби України, розміщеному на сайті відомства.

Зокрема, як зазначають в ДПтС, останній комісійний огляд Ю.ЛУЦЕНКА фахівцями МОЗ України відбувся 20 січня, за результатами якого лікарями було надано рекомендації щодо подальшого медикаментозного лікування та режиму харчування. Медична частина Київського СІЗО має усі необхідні медпрепарати для проведення лікування хворого в повному обсязі, запевнили в ДПтС.

«У свою чергу Ю.ЛУЦЕНКО відмовився від дієтичного харчування в Київському СІЗО (про що подав керівництву СІЗО письмову заяву) та вживає продукти харчування, які йому передають рідні, що не забороняється чинним законодавством», - зазначається в повідомленні.

При цьому в ДПтС інформують, що наразі стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА медперсоналом Київського СІЗО оцінюється як задовільний. «Він постійно перебуває під динамічним наглядом медперсоналу установи», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, протягом січня ЛУЦЕНКО двічі заявляв, що тюремники видали йому «дієтичний» пайок для лікування панкреатиту, до якого входить сало, хліб та консерви "Кілька".