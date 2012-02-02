Попов закликав медиків і киян робити реформу разом

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов ініціює широке залучення медиків до створення столичних стандартів охорони здоров’я. Відповідну ініціативу Олександр Попов озвучив під час огляду лікувальних закладів, які увійшли до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

На переконання голови КМДА, саме медики, а не чиновники мають визначити стандарти системи охорони здоров’я, які відповідатимуть інтересам і потребам громадян, передовсім пацієнтів і медичних працівників.

«Зміни в системі охорони здоров’я можливі лише внаслідок конструктивного діалогу міської влади з лікарями міста та іншими категоріями медичного персоналу. Ми запрошуємо до обговорення реформування системи охорони здоров’я усіх представників лікувальних установ, від технічних працівників до головних лікарів. Для нас важлива думка кожного», – цитує Попова офіційний портал КМДА.

Очільник КМДА розкритикував бюрократичні підходи в реалізації медичної реформи, коли чиновники формують директиви, не відстежуючи при цьому реальний стан справ. За таких умов система охорони здоров’я неспроможна відповідати на виклики реального життя.

«На жаль, треба визнати, що надмірна бюрократизація управління призводить іноді до потворних деформацій. Вже сьогодні ми стаємо свідками, коли створення нового лікувального підрозділу можна порівняти з «тектонічними зрушеннями», під час яких страждають передусім столичні медики. Цього ні в якому разі допускати не можна!», – наголосив голова Київської міської державної адміністрації.

За словами Олександра Попова, заходи, які вже здійснені в рамках реформування медичної сфери, не принесли очікуваних результатів саме через спротив бюрократичного апарату.

«Кияни чекають від нас більш ефективних дій. Ми точно знаємо, як вивести медицину на якісно новий рівень. І ми зробимо це разом з представниками галузі та мешканцями столиці», – додав Олександр Попов.

Олександр Попов також підкреслив, що особисто вивчатиме ставлення медичних працівників до змін, які заплановані або вже відбуваються у рамках реформування галузі. Також очільник КМДА чекає від медиків ідеї щодо формування столичних стандартів медицини. Він планує регулярно зустрічатися з працівниками різних медичних установ, аби постійно бути в конструктивному діалозі з представниками галузі.