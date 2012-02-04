Міліція порушила кримінальну справу про напад на депутата

Міліція порушила кримінальну справу за фактом побиття депутата Броварської міськради Павла РІЗАНЕНКА та його водія.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, кримінальну справу порушено за ч.2 ст.296 (хуліганство).

"За цим фактом проведено перевірку, порушено кримінальну справу. У рамках цієї справи будемо детально встановлювати осіб нападників, причини, перевіряти, чи пов’язано це з професійною діяльністю чи ні", - зазначили у ВЗГ.

При цьому в міліції спростували інформацію про те, що опитування потерпілих у лікарні тривало три години і що правоохоронці не допускали до них журналістів.

"Максимум хвилин 40-50 опитували, а журналістів не пускали колеги потерпілого", - зазначили в міліції Київщини.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією громадської ініціативи «Маєш Право Знати», 2 лютого близько 20.30 невідомі побили опозиційного депутата Броварської міської ради (Київська область), голову громадської організації «Прозоре суспільство» Павла РІЗАНЕНКА та його водія. Напад стався, коли депутат виходив з автомобіля біля під‘їзду свого будинку.

За словами помічниці депутата Аліни ДЯЧЕНКО, до П.РІЗАНЕНКА та його водія ззаду підбігли 4-5 невідомих із криками: «На землю! УБОП!», після чого почали їх бити.

У госпіталізованого депутата були виявлено ознаки струсу мозку та підозри на перелом руки.

Помічниця депутата однозначно пов’язує напад на П.РІЗАНЕНКА з його громадською і депутатською діяльністю, оскільки бізнесом він не займається. У Броварах він відомий, зокрема, своєю активною протидією відчуженню земель центрального парку «Перемога», розслідуванням законності оренди броварських муніципальних та шкільних плавальних басейнів.