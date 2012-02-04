Тимошенко: не для того Янукович убивав і нівечив Конституцію

Юлія Тимошенко закликає не брати участь в роботі Конституційної Асамблеї.

Звернення Тимошенко, яке повністю розміщене на її сайті, в ефірі "ШустерLive" озвучив Олександр Турчинов.

На її думку, в новій Конституції Янукович хоче "увічнити свою владу в абсолютному режимі, аж до введення інституту спадкоємництва", знищити європейську стратегію, "не залишити каменя на камені від чесних виборів, від вільного підприємництва, парламентаризму, судової влади, прав та свобод людини".

"Я бачу, як деякі зовсім непогані люди демократичного спрямування та патріотичного характеру плекають щирі та наївні надії, прагнуть взяти участь в "асамблеї" заради покращення Конституції країни, йдуть на несамовиті жертви, аби тільки довести, що в даних умовах можна оптимізувати конституційне життя в Україні та побудувати те суспільство, якого ми варті", - написала вона.

"Я розумію їх щирі наміри та благородні пориви. Але прошу: залиште будь-які спроби в цьому напрямку. При режимі Януковича це буде лише освячення новітньої української диктатури вашим ім‘ям та авторитетом", - вважає Тимошенко.

"Нова Конституція України від Януковича та сама ідея "асамблеї" від Януковича – це салон ритуальних похоронних послуг "Заради життя". Не для того він вбивав і нівечив цю Конституцію, щоб сьогодні дати країні реальний, демократичний і дієвий Основний Закон", - запевнила лідер "Батьківщини".

Читаючи листа Тимошенко, Турчинов звертався особисто до екс-президента, керівниканауково-експертноїгрупиз підготовкиКонституційноїАсамблеї Леоніда Кравчука, зазначає Українська правда.