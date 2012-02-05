У США набирають добровольців на вибори в Росії

Акції на підтримку російського руху "За чесні вибори" пройшли на території США у ряді міст, включаючи Нью-Йорк, Вашингтон, Канзас-сіті, і завершилися рок-концертом в Сан-Франциско, на західному узбережжі США.



У Сан-Франциско ініціативна група "За чесні вибори", створена в соціальних мережах, влаштувала мітинг-концерт, в якому взяли участь місцеві рок-групи - Twin Peaks, Kiwi Time.



"До 10 грудня ніхто з нас не був політичним активістом. Але натхненні подіями в Росії, ми створили громадську групу "Нам не все одно" і тепер маємо намір брати участь у всіх російських акціях протесту", - повідомила РІА "Новости" одна з організаторів акції Олена Рихлевська.



Рок-концерт пройшов на площі імені ООН у дружній атмосфері під чай з сушками з російського магазину. На участь в соціальних мережах зареєструвалися близько 300 людей, повідомили з Сан-Франциско.



У Нью-Йорку близько ста осіб з повітряними білими кульками зібралися біля генконсульства РФ на 91-й стріт.



Розрізнені дрібні об'єднання російськомовної діаспори в США на хвилі російського демократичного підйому оголосили біля стін генконсульства про створення загальноамериканської російськомовної асоціації "За цивільні права і права людини", яка має намір координувати свої дії.



У Нью-Йорку почали збір підписів під петицією про скасування результатів парламентських виборів і запис волонтерів у спостерігачі на президентських виборах 4 березня на виборчих дільницях у США.