Прес-конференція керівників столичної ДПС

У вівторок, 7 лютого, о 15.00 відбудеться прес-конференція голови Державної податкової служби у м. Києві Ірини НОСАЧОВОЇ та в.о. першого заступника голови ДПС у м. Києві – начальника управління податкової міліції ДПС у м. Києві Ігоря УСИКА на тему: «Підсумки роботи податкової столиці за 2011 рік та стратегічні напрямки роботи на 2012 рік».

Місце проведення: ДПС у м. Києві, вул. Шолуденка 33/19, 11 поверх, конференц-зала.

Акредитація журналістів проводиться до 12.00 вівторка, 7 лютого, за тел. 461-77-30, 461-77-12, (067) 236-41-16.