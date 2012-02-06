Азаров дозволить «маски-шоу нон-стоп»?

Народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА зареєструвала в парламенті проекти постанов про заслуховування інформації уряду про стан соціально-економічного розвитку за 2011 рік та утворення спеціальної комісії з підготовки Програми антикризових заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.КОРОЛЕВСЬКА повідомила під час сьогоднішнього засідання Погоджувальної ради.

«Коли слухаєш звіт прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА про соціальні та економічні показники, створюється враження, що ми живемо в якійсь іншій країні. Весь світ готується до тотальних економічних потрясінь, весь світ робить все, щоб зміцнити економіку. У нас же все робиться для того, щоб економіку зруйнувати та знищити. Тому я прошу розглянути проект постанови № 9788 та проект постанови № 9606 про утворення спеціальної комісії з підготовки Програми антикризових заходів. Якщо уряд протягом двох років не може надати план антикризових заходів та план своєї роботи, то давайте тоді візьмемо цю відповідальність на себе в парламенті. Якщо ж залишити країну в повному свавіллі, то економіка до виборів може не дожити», - зазначила вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала, що дефіцит торгового балансу в 2011 році досяг рекордних розмірів - 13,8 млрд. дол., що більше майже на 50% в порівнянні з 2010 роком. Загальний дефіцит платіжного балансу становив майже 2,5 млрд. дол., у той час як в 2010 р. був профіцит 5 млрд. дол., а державний борг за останні два роки зріс на 58%.

На її думку, виведення країни з економічного піке вимагає впровадження «моделі зростання та зайнятості». Вона базується на максимальній підтримці малого та середнього бізнесу, який забезпечує економічне зростання, максимальну зайнятість та високий рівень соціальних стандартів для людей. «На таку модель розвитку почав перебудовувати свою економіку весь цивілізований світ», - підкреслила політик.

Також глава парламентського комітету закликала членів Погоджувальної ради включити до порядку денного парламенту ряд законопроектів, що стосуються мораторію на проведення фактичних перевірок. Крім того, народний депутат закликала Кабінет міністрів відкликати законопроект № 9733 щодо скасування попередження контролюючими органами підприємців про проведення перевірок.

«Зазвичай, такі попередження були за 10 днів до перевірок, і вони на сьогоднішній день є хоч якимось стримуючим фактором від тотального свавілля з боку контролюючих органів. Кабмін зараз пропонує скасувати 10-тиденний термін та дозволити «маски-шоу нон-стоп» на всіх підприємствах без попередження. Тому я закликала уряд відкликати даний законопроект з парламенту, оскільки це жодним чином не поліпшить ситуацію в країні, а навпаки - посилить тиск контролюючих органів на підприємства», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.