НКЗУ вважає мітинги в Росії найвидатнішою подією 2011 року

Народний комітет захисту України (НКЗУ) вважає політичні мітинги в Росії найвидатнішою історичною подією 2011 року.

Про це НКЗУ наголошує у своєму зверненні до учасників та організаторів грудневих мітингів у Москві та в інших населених пунктах Російської Федерації.

”Ви продемонстрували, що російський народ не сприймає і не сприйматиме відродженої ПУТІНИМ та його оточенням імперської, згубної для Росії політики, антидемократичної, криваво реалізованої в минулому царськими та комуністичними правителями”, - наголошується у зверненні, текст якого передано також УНІАН.

Автори звернення переконані, що «керована демократія» в Росії обернулася безправ’ям широких мас в “репресивній системі”, яка має забезпечити пожиттєве перебування при владі лідерові партії, збудованій і керованій «непомильним» вождем.

”Ви своєю чесною й мужньою поведінкою довели, що путінізм, як одноособова авторитарна влада не тільки в Росії, але й у Казахстані, Білорусі та в Україні, приречений на загибель і осуд історії”, – підкреслюється у зверненні.

Водночас автори документа наголошують, що вірять у перемогу правди і справедливості, демократії та свободи у боротьбі “між Росією ПУТІНА і Росією АФАНАСЬЄВА, НОВОДВОРСЬКОЇ, КАСЬЯНОВА, НЄМЦОВА, ЯВЛІНСЬКОГО, НАВАЛЬНОГО, АКУНІНА та багатьох інших видатних сучасних російських розумів і патріотів”.

У зверненні висловлюється переконання, що історія вперше дає шанс російському народові визволити самого себе, не втручатися у життя інших націй, і лише своєю власною свободою допомогти утверджувати свободу та справедливість у світі.

”Україна завжди була прихильницею тої Росії, що повставала проти царів і комуністичних диктаторів. Україна сьогодні захоплено дивиться на те, як ламаються ваші вікові кайдани, як у покликах свободи оживає великий народ, не раб, а господар своєї долі”, – наголошують автори звернення.

Під зверненням підписалися члени комітету Юрій ДОРОШЕНКО, поет Дмитро ПАВЛИЧКО, письменники Юрій ЩЕРБАК, Юрій МУШКЕТИК, Валерій ШЕВЧУК, Олег ЧОРНОГУЗ, професор Володимир ВАСИЛЕНКО, політичний та громадський діяч Богдан ГОРИНЬ, директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, публіцист Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ, доктор історичних наук Володимир СЕРГІЙЧУК, генерал-лейтенант Олександр СКІПАЛЬСЬКИЙ, донька президента Головної визвольної ради Наталія ОСЬМАК.