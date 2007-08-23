Фракція Партії регіонів у Київраді залишила сесійний зал
Довгий не поставив питання на голосування
Фракція Партії регіонів залишила сесійний зал Київради на знак протесту проти розгляду проектів передачі в землекористування 14 земельних ділянок.
Про це журналістам повідомив голова фракції Олексій Омельяненко після того, як фракція у повному складі (10 депутатів) покинула зал після переходу Київради до розгляду земельних питань.
Перед відходом із залу Омельяненко запропонував секретареві Київради, заступникові мера Києва Олесю Довгому зняти з порядку денного 14 проектів землевідведень, проте Довгий не поставив на голосування питання про зняття цих проектів.
Після цього депутати почали голосувати за порядком денним, а фракція ПР залишила зал.
Омельяненко пояснив журналістам, що мотивом його ініціативи зняти 14 проектів землевідведень стало бажання уникнути спекулювання з боку фракції блоку Юлії Тимошенко, якщо ці питання будуть прийняті.
"Ми хотіли піти від всіх моментів, які могли б давати можливість БЮТу знову роздувати скандали на рішеннях, які приймаються у Київраді", - сказав Омельяненко.
Фракція ПР вважає, що ці земельні питання треба обговорювати і приймати на сесії у присутності БЮТ.