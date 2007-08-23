Фракція Партії регіонів у Київраді залишила сесійний зал

Фракція Партії регіонів залишила сесійний зал Київради на знак протесту проти розгляду проектів передачі в землекористування 14 земельних ділянок.

Про це журналістам повідомив голова фракції Олексій Омельяненко після того, як фракція у повному складі (10 депутатів) покинула зал після переходу Київради до розгляду земельних питань.

Перед відходом із залу Омельяненко запропонував секретареві Київради, заступникові мера Києва Олесю Довгому зняти з порядку денного 14 проектів землевідведень, проте Довгий не поставив на голосування питання про зняття цих проектів.

Після цього депутати почали голосувати за порядком денним, а фракція ПР залишила зал.

Омельяненко пояснив журналістам, що мотивом його ініціативи зняти 14 проектів землевідведень стало бажання уникнути спекулювання з боку фракції блоку Юлії Тимошенко, якщо ці питання будуть прийняті.

"Ми хотіли піти від всіх моментів, які могли б давати можливість БЮТу знову роздувати скандали на рішеннях, які приймаються у Київраді", - сказав Омельяненко.

Фракція ПР вважає, що ці земельні питання треба обговорювати і приймати на сесії у присутності БЮТ.

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