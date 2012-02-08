ВР провалила ще два проекти про декриміналізацію «статті Тимошенко»

Верховна Рада України відмовилась ухвалити ще два законопроекти щодо декриміналізації відповідальності за політичні рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, за ухвалення одного із законопроектів щодо внесення відповідних змін до Кримінального кодексу, запропонованого народними депутатами з фракції «БЮТ-Батьківщина» Дмитром ШВЕЦЕМ та Юрієм ПРОКОПЧУКОМ, проголосували лише 155 народних депутатів з 430, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонувалося внести зміни до статей 364, 365 Кримінального кодексу України.

Відповідно до змін, зловживанням повноваженнями або службовим становищем пропонувалося визнати умисне, з корисливих мотивів, вчинення службовою особою під час виконання своїх функцій дій всупереч інтересам служби з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди у значному розмірі для самої себе, іншої фізичної або юридичної особи. Водночас, під перевищеннями службових повноважень пропонувалося розуміти умисне, з корисливих мотивів, вчинення службовою особою під час виконання своїх функцій дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди у значному розмірі для самої себе, іншої фізичної або юридичної особи.

Разом із цим, на виконання вимоги резолюції ПАРЄ про недопущення постфактум криміналізації політичних рішень шляхом застосування статей 364, 365 чинного Кримінального кодексу, даний нормативно-правовий акт доповнювався нормою, згідно з якою з переліку службових осіб, що підлягають відповідальності за даними статтями, вилучаються: Президент України, прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету міністрів України.

Також змінами передбачалося, що неправомірна вигода вважається одержаною у значному розмірі, якщо її сума в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, ВР відмовилася ухвалити аналогічний законопроект депутата від «БЮТ-Батьківщини» Юрія ОДАРЧЕНКА. Його проект підтримали лише 157 народних депутатів з 430, зареєстрованих в сесійній залі.