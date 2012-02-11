Рівненський журналіст порівняв ефект від Януковича і Ляшка

Рівненському журналісту Віктору ГОМОЛЮ, який у одному з видань розмістив інформацію про пошкоджений в місті Костопіль бігборд із зображенням Віктора ЯНУКОВИЧА, запропонували з’явитися в Костопільський райвідділ міліції.

Як повідомив кореспонденту УНІАН сам В.ГОМОЛЬ, цю пропозицію зробив йому телефоном працівник відділу карного розшуку райвідділу міліції.

Журналіст розцінив це як жарт, але наступного дня передзвонив у Костопіль. З’ясувалося, що згаданий працівник справді є у штаті райвідділу.

За словами В.ГОМОЛЯ, на виклик міліціонерів він не ходив - розцінює пропозицію як втручання в журналістську діяльність і спробу залякування. Журналіст зауважив, що влітку минулого року він писав про пошкодження бігборду із зображенням народного депутата Олега ЛЯШКА в центрі Рівного – чомусь після цього його ніхто нікуди не викликав.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого «Газета по-українськи» заявила, що на її журналістів чиниться тиск через публікації про пошкодження білбордів із зображенням В.ЯНУКОВИЧА.

Зокрема, позаштатного автора зі Львова Євгена БОРИСОВА 20 січня викликали на допит до міліції, під час якого, за даними видання, погрожували катуванням та радили зізнатись у тому, що журналіст сам закидав білборд фарбою, щоб першим написати про це і таким чином стати відомим. Є.БОРИСОВ зазначив, що міліціонери відібрали в нього мобільний телефон, скопіювали всю базу номерів, обдзвонюють людей зі списку його контактів і теж викликають їх на допити.

Водночас, у львівській міліції заперечують цю інформацію.