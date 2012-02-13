"Свобода": рейтинг націоналістів на Полтавщині стрімко зростає

У Полтаві влада перешкоджає зустрічі лідера ВО «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА з жителями міста.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ВО «Свобода», в неділю в Полтаві в приміщенні академічного обласного театру ляльок мала відбутися зустріч з городянами, проте напередодні директор цього закладу І.ЧЕРНИКОВА відмовила в наданні приміщення, посилаючись на те, що це нібито не було узгоджено з обласною державною адміністрацією. Хоча, за твердженням прес-служби, було укладено договір і сплачено оренду залу.

«Всеукраїнське об'єднання "Свобода" розцінює подібні дії як грубе порушення Конституції України, права на мирні зібрання і свободу висловів. "Свобода" звертатиметься в прокуратуру з вимогою притягати до відповідальності чиновників, які обмежують конституційні права громадян», - наголошується в повідомленні.

«У разі бездіяльності прокуратури Полтавська обласна організація ВО "Свобода" залишає за собою право звернутися до суду на відшкодування морального і матеріальних витрат директором обласного театру ляльок ЧЕРНИКОВОЮ за зрив зустрічі лідера ВО "Свобода "Олега ТЯГНИБОКА з полтавчанами», - підкреслили в партії.

За словами голови обласної організації ВО «Свобода» Валерія ЧЕРНЯКОВА, «обласна влада в черговий раз своїми діями показала суть нинішнього антиукраїнського режиму, представники якого вважають, що можуть діяти всупереч законодавству і волі суспільства».

У «Свободі» вважають, що «страх режиму перед його лідером краще всього демонструє, що влади як вогню боятися українських націоналістів, рейтинг яких на Полтаві стрімко зростає».

У прес-службі нагадали, що аналогічна ситуація була 28 січня в Чернігові, де також відмовили в наданні приміщення міського Палацу культури для зустрічі чернігівців з О.ТЯГНИБОКОМ.

«Рішення цього питання навмисно затягували, тому приміщення не було надано вчасно. Поведінка чернігівських чиновників призвела до зриву зустрічі з політиком, у зв'язку з чим місцеві «свободівці» звернулися в прокуратуру, СБУ і до глави облдержадміністрації для вирішення цієї проблеми», - зазначили у ВО «Свобода».