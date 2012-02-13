На даху КПП Газпрому підняли український прапор

У московській поліції підтверджують інформацію про затримання за проведення акції активістки українського руху Femen біля головного офісу компанії «Газпром».

Про це УНІАН повідомив оперативний черговий ГУВС по Москві.

«Одну громадянку України затримано на вулиці Наметкіна, будинок 16 (тут знаходиться головний офіс «Газпрому» - УНІАН). Вирішується питання щодо залучення її до адміністративної відповідальності», - сказав співбесідник агентства.

За його словами, за наслідками відповідної перевірки і опитування свідків буде ухвалене рішення, за якою статтею дівчина притягатиметься до відповідальності .

Раніше активістки Femen розмістили на Facebook прес-реліз про свою акцію біля головного офісу «Газпрому» у Москві.

«Сьогодні, 13 лютого, о 13.00 в Москві, за температури -25, топлеc-активістки на весь світ звинуватили газпромівських "блакитних злодюжок" в злочинних маніпуляціях з блакитним паливом.

Активістки жіночого руху увірвалися на територію «Газпрому» з плакатами «Миллер=Мюллер», «Стоп газовий шантаж», «Гаси Газпром!».

Скориставшись замішанням охорони, одна з активісток FEMEN Оксана ШАЧКО підняла український прапор на даху КПП газпромівської штаб-квартири. Після акції Оксану було заарештовано, зараз вона перебуває у відділенні міліції в очікуванні суду. Акція присвячується спробам путінської банди розширити межі російського миру за рахунок російського газу», - сказано у прес-релізі.