Батьківщина обурюється: сайт закрили через образу «якогось інспектора»

Закриття сайту «Дорожній контроль» є небезпечним прецедентом, завдяки якому влада зможе припиняти роботу будь-якого Інтернет-ресурсу.

Про це йдеться в заяві партії «Батьківщина», повідомляє офіційний сайт партії.

Там обурені діями інспектора ДАІ, який подав позов про закриття Інтернет-сторінки, та рішенням суду, який цей позов задовольнив, та вважають це проявом тиску на медіа та порушення демократичних стандартів.

«Руками двох найбільш корумпованих інституцій – ДАІ та судів – влада відпрацьовує механізм знищення «неугодних». Через образливі для якогось інспектора коментарі під матеріалом суд іменем України дозволяє собі закрити цілий сайт. Це рішення відкриває небезпечний шлях: так, наприклад, ображена коментарями Інна Богословська може на забезпечення свого позову попросити закрити «Українську правду», - констатували в «Батьківщині».

На думку партійців, закриття сайту «Дорожній контроль» та події із ресурсом EX.ua, які сталися напередодні – це ланки одного ланцюга.

«Користуючись відсутністю чіткого законодавства щодо діяльності Інтернет-ресурсів та розуміючи, що Інтернет нині є найбільш незалежним засобом формування громадської думки, влада вирішила діяти силою. Що це, як не демонстрація вседозволеності по відношенню до Інтернет-сфери», - заявили в «Батьківщині».

У партії Тимошенко пообіцяли відпрацювати дієвий юридичний механізм захисту Інтернет-ресурсів від подібних атак влади.