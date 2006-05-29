Падінням ліфта в Мінтрансі займатиметься прокуратура

Прокуратура Шевченківського району міста Києва порушила кримінальну справу за фактом службової недбалості службових осіб ДП “Укрсервіс Мінтрансу» і ТОВ “Ліфт-Сервіс”, що спричинила важкі наслідки (ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в адміністративній будівлі Міністерства транспорту України на проспекті Перемоги,14, сталося падіння кабіни пасажирського ліфта №5 з 24-го (за іншими даними – з 23-го) поверху. В результаті падіння 16 осіб, які перебували в кабіні цього ліфта, одержали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, 10 були госпіталізовані.