Кисельов каже, що Яценюк капризує

Ведучий програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер» Євген КИСЕЛЬОВ хоче бачити в своїй програмі в п`ятницю, 17 лютого, представників української та російської опозиції.

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

За його словами, в гості запрошено відомого російського опозиціонера Володимира МІЛОВА.

Є.КИСЕЛЬОВ підкреслив, що в програму запрошено також лідера партії “Фронт Змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА.

“Ми хотіли поговорити з Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ цього разу, оскільки він усе голосніше заявляє про себе, як про можливого лідера опозиції за відсутності Юлії ТИМОШЕНКО”, - пояснив Є.КИСЕЛЬОВ і додав: “Але Арсеній Петрович щось капризує. Відповіді не дає, говорить, що його треба за місяць в ефір запрошувати. Але погодьтеся, для політичної програми, яка виходить у щотижневому форматі й слідує за подіями, за інформаційними приводами, вимагати таке, щонайменше, дивно”.

“Проте, чекаємо, сподіваємося, що він усе-таки прийме наше запрошення”, - сказав Є.КИСЕЛЬОВ. “Він капризує. Зірки капризні, що в політиці, що в шоу-бізнесі”, - додав він.

Він підкреслив, що до А.ЯЦЕНЮКА зараз багато запитань і щодо підготовки до виборів до Верховної Ради України, зокрема, про тактику опозиції, про хід переговорів із приводу розподілу округів між кандидатами від опозиційних партій.

“Та й, по суті справи, пан ЯЦЕНЮК уже потихеньку починає свою президентську кампанію до 2015 року. Про це теж багато запитань”, - підкреслив Є.КИСЕЛЬОВ.

Він також повідомив, що в програмі буде репортаж із США про життя та смерть Вітні Х’юстон.

За словами Є.КИСЕЛЬОВА, крім того, обговорюватиметься майбутня прем`єра українсько-російський-німецького фільму “Чотири дні в травні”, який, “судячи з усього, може стати великою й гучною подією в світі кіно, оскільки фільм про війну, про політику”. За його словами, гостями будуть актори, які знялися в цьому фільмі, - Олексій ГУСЬКОВ, Андрій МЕРЗЛІКІН.

Є.КИСЕЛЬОВ, говорячи про свою програму, підкреслив: «Я останнім часом не люблю, коли нас називають ток-шоу». За його словами, програма вже давно вийшла за ці рамки, оскільки в ній багато інформації, інтерв`ю, репортажів.