Янукович запевняє, що бюджет-2012 переглянуть навесні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що навесні до державного бюджету на 2012 рік будуть обов’язково внесені зміни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив на нараді з господарсько-адміністративним активом Полтавської області.

«Як ми і домовлялися – за результатами першого кварталу будемо переглядати бюджет», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, йдеться, зокрема, про те, щоб передбачити у держбюджеті-2012 збільшення фінансування регіонів.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що у 2012 році рівень соціальних стандартів в Україні продовжить зростати.

За його словами, розмір мінімальних пенсій цього року має бути підвищений до рівня прожиткового мінімуму. «Ми ставимо завдання - наблизити пенсії до прожиткового мінімуму… Ми зобов’язані підвищити пенсійне забезпечення», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ і додав, що влада також докладатиме зусиль для підвищення зарплат, адже без цього неможливо досягти збільшення пенсій.

Як сказав Президент. такі кроки має забезпечити зростання національної економіки. «Реформи не повинні зупинятися, вони мають рухатися вперед. Ми маємо створювати умови для покращення рівня життя людей - це наша головна мета», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.