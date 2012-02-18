Партія регіонів заявляє про переконливу перемогу на всіх виборах

У Партії регіонів заявляють про переконливу перемогу на позачергових виборах сільських, селищних, міських голів та проміжних виборах депутатів місцевих рад усіх рівнів, що відбулися в січні-лютому 2012 року.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів.

Так, зазначили в ПР, 22 січня на території 17 сіл, селищ, міст 12 регіонів України відбулися позачергові вибори, на яких обирали 15 сільських, 1 селищного та 1 міського голів. Переможцями стали 12 членів політичних партій, із них 10 – члени Партії регіонів, по 1 – члени КПУ та ВО «Свобода»; 5 – позапартійні, йдеться в заяві.

Загалом на позачергових виборах сільських, селищних, міських голів представники від Партії регіонів здобули перемогу в 12 селах, селищах та містах, отримавши 71% голосів виборців, поінформували в ПР.

Також 8, 15, 22, 29 січня, 5 та 12 лютого 2012 року на території 48 сіл, селищ, міст, районів 16 регіонів України відбулися проміжні вибори, на яких обирали 1 депутата обласної, 1 депутата міської, 6 депутатів районних, 5 депутатів селищних та 35 депутатів сільських рад в одномандатних та одномандатних мажоритарних виборчих округах.

За даними ПР, переможцями стали 25 членів політичних партій, із них 20 – члени Партії регіонів, 2 - члени ВО «Батьківщина», по 1 – члени політичних партій «Фронт змін» «Солідарність», ВО «Свобода»; 23 – позапартійні. Серед обраних голів та депутатів місцевих рад 24 жінки.