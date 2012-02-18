Януковича у Вишгороді нагодували млинцями

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні взяв участь у святі проводів зими «Масляна» у Вишгороді, що на Київщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЯНУКОВИЧ, зокрема, переглянув театралізоване дійство «Змагання Зими і Весни», взяв участь у хороводі та народних гуляннях.

З нагоди свята главу держави пригостили короваями, млинцями, а також подарували картини народних майстрів. В.ЯНУКОВИЧ придбав на виставці майстрів народної творчості картину у юної художниці з Броварів.

Він також взяв участь у благодійній лотереї, організованій за сприяння Київської обласної державної адміністрації.