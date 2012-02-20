Круглий стіл «Віктор Янукович: два роки президентства»

У середу, 22 лютого, о 13:00 в редакції газети «Известия в Україні» відбудеться круглий стіл на тему: «Віктор Янукович: два роки президентства. Висновки та перспективи». Учасники: Ганна ГЕРМАН, радник Президента України, керівник Головного управління з гуманітарних та суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України Володимир ОЛІЙНИК, народний депутат України Наталія КОРОЛЕВСЬКА, народний депутат України Андрій ЄРМОЛАЄВ, директор Національного інституту стратегічних досліджень Віталій КУЛИК, керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства Євген КОПАТЬКО, керівник компанії «Reseach and Branding Group». Захід пройде за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 34б. Вестиметься оnline-трансляція на сайті izvestia.com.ua Акредитація обов'язкова: тел. 234-10-55.

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