Митрополит Володимир скасував синод, ініційований Агафангелом

Митрополит Української православної церкви Московського патріархату ВОЛОДИМИР скасував проведення призначеного на сьогодні засідання Священного синоду.

Як пише газета «КоммерсантЪ-Украина», про це йдеться у листі митрополита Володимира (САБОДАНА), який перебуває на лікуванні, членам Священного синоду УПЦ МП.

Ініціатором скликання синоду став старший за хіротонією (зведенням у сан) ієрарх церкви митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел (САВВІН).

"Скликання Священного синоду, згідно зі статутом про управління Українською православною церквою, перебуває виключно в компетенції предстоятеля УПЦ МП або її місцеблюстителя", – йдеться у листі митрополита ВОЛОДИМИРА.

Першоієрарх УПЦ МП нагадав, що митрополит АГАФАНГЕЛ головував на попередніх засіданнях синоду, керуючись положенням статуту, згідно з яким у разі відсутності з якоїсь причини, наприклад, за станом здоров`я, митрополита Київського і всєя України його обов`язки виконує старший за архієрейською хіротонією постійний член Священного синоду. «З листа виходить, що митрополит ВОЛОДИМИР зараз «відновлює сили і сподівається скоро приступити до повноцінного виконання своїх обов`язків», - зазначає видання.

За даними «КоммерсантЪ», лист митрополита ВОЛОДИМИРА був розміщений не на офіційному сайті УПЦ МП, а на сайті релігійно-інформаційної служби України. Це викликало обурення прихильників митрополита АГАФАНГЕЛА, які назвали публікацію документів, що призначені для внутрішнього користування, "провокацією".

"Я не розумію, чим керувався митрополит ВОЛОДИМИР, підписуючи цей лист. З одного боку, він стверджує, що працездатний і сам скликатиме засідання, а з іншого – пише, що тільки сподівається одужати, а якщо це так, то за статутом засідання все ж таки повинен збирати митрополит АГАФАНГЕЛ", – заявив "КоммерсантЪ" секретар Одеської єпархії протоієрей Андрій НОВИКОВ.

Газета пише, що скасоване предстоятелем засідання могло стати одним із найскандальніших за всю історію УПЦ МП. Відповідно до його порядку денного, частина архієреїв планувала запропонувати створити медичну комісію, яка б обстежила митрополита ВОЛОДИМИРА і визначила його дієздатність. Як відомо, глава УПЦ МП перебуває на стаціонарному лікуванні з 2 листопада минулого року. Його діагноз не розголошується.

Проте найважливішим питанням засідання синоду, пише видання, мала стати пропозиція про внесення змін до статуту УПЦ МП, що передбачають нову процедуру висвячування архієреїв і їх призначення на кафедри. Зараз ці питання перебувають у компетенції УПЦ МП, а Російська православна церква (РПЦ) лише благословляє першоієрарха церкви, обраного українськими єпископами. Поправки ж до статуту передбачали внесення пункту, згідно з яким саме патріарх Московський і всєя Русі повинен затверджувати всі висвячування і призначення ієрархів УПЦ МП.

У Російській православній церкві цю інформацію спростували. "Навіть якщо припустити, що це правда, то питання внесення змін до статуту остаточно розглядає собор УПЦ МП, а не члени синоду, та й за один день такі справи не вирішуються", – сказав "КоммерсантЪ" керівник відділу з міжправославних відносин відділу зовнішніх церковних зв`язків РПЦ, протоієрей Ігор ЯКИМЧУК.

Разом із тим протоієрей А.НОВИКОВ заявив, що, на його думку, "у принципі, це було б нормальною практикою, оскільки УПЦ МП все ж таки є невід`ємною частиною РПЦ".

Експерти вважають, що рішення митрополита ВОЛОДИМИРА свідчить про відкриту боротьбу між двома групами ієрархів. "Замість того, щоб підтримати свого предстоятеля під час хвороби, група архієреїв почала підкилимові ігри з метою його усунення. Йдеться, по суті, про церковне рейдерство, – заявила газеті віце-президент Української асоціації релігієзнавців Людмила ФИЛИПОВИЧ. – Це не лише не канонічно, але й аморально. Ми бачимо відверте бажання ряду єпископів на чолі з митрополитом АГАФАНГЕЛОМ переписати статут і повністю підпорядкувати церкву Москві".