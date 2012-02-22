Євродепутат: з Тимошенко погано поводяться у в'язниці

Депутат Європарламенту Сюзанна РОЙТОВА (група Народних партій, Чехія), колишній міністр охорони здоров’я Чехії заявляє, що погіршення стану здоров’я колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО може бути наслідком поганого поводженням з нею у в’язниці.

Про це йдеться у заяві депутата, переданій УНІАН прес-службою групи Народних партій в Європарламенті.

“На прохання родини Ю.ТИМОШЕНКО допомогти висвітлити проблеми із здоров’ям ув’язненого українського політика я відвідала Київ для консультацій з широким колом людей щодо стану здоров’я колишнього українського прем’єр-міністра. Я підкреслюю, що мій візит був гуманітарним, а не політичним”, - написано у заяві.

“Стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО викликає стурбованість, що з нею погано поводилися в ув’язненні”, - наголошує європейський депутат.

У заяві зазначається, що в ході візиту 19-21 лютого до Києва С.РОЙТОВА ознайомилася з медичними записами щодо стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, починаючи з листопада 2011 року.

За її словами, ці документи свідчать, що ще в листопаді було зрозуміло, що Ю.ТИМОШЕНКО потребувала належного лікування проблем в поясниці із застосуванням анестезійних засобів з подальшим відпочинком і можливим оперативним втручанням.

“Це мала б бути стандартна процедура. Натомість, водночас, вона була позбавлена ходунів і провела нескінченні години на допитах, а також час від часу була позбавлена знеболюючих препаратів”, - зазначає європейський депутат.

“Після цього візиту, я більш серйозно ставитимуся до стурбованості родини Ю.ТИМОШЕНКО, яка побоюється, що Ю.ТИМОШЕНКО може піддаватися впливу токсичних субстанцій з тим, щоб не витримати тиску, що чиниться на неї”, - продовжує С.РОЙТОВА.

У зв’язку з чим депутат висловила переконання в необхідності тиску з боку міжнародної спільноти з метою отримання від України дозволу на здійснення незалежного аналізу зразків тканин Ю.ТИМОШЕНКО на регулярній основі в майбутньому.

Депутат також високо оцінила роботу міжнародних лікарів, які провели обстеження Ю.ТИМОШЕНКО минулого тижня в Качанівській колонії. При цьому, С.РОЙТОВА висловила стурбованість через інформаційну кампанію з дезінформації щодо цього обстеження, яка розгорнулася в Україні.

“Я шокована заявою українського Міністерства охорони здоров’я, яке інтерпретувало попередні висновки німецьких та канадських медичних експертів, а також атаками в пресі на професійний рівень канадських лікарів”, - заявила депутат.

Вона також повідомила, що найближчим часом передасть висновки за результатами свого візиту в Київ родині Ю.ТИМОШЕНКО та членам групи Народних партій в Європарламенті.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня голова міжнародної громадської організації «Батьківщина» Олександр ТИМОШЕНКО запропонував екс-міністру охорони здоров’я Чехії С.РОЙТОВІЙ очолити групу незалежних медиків для обстеження колишнього прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО.