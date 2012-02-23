Єфремов не виключає, що КС може заборонити «подвійне» балотування

Лідер фракції Партії регіонів у ВР Олександр Єфремов не виключає, що Конституційний суд може визнати неконституційним норму нового виборчого законодавства щодо одночасного балотування за партійним списком та по мажоритарному округу. Щодо зменшення прохідного бар’єру для партії, лідер фракції Партії регіонів переконаний, що цього не відбудеться.

Про таке Олександр Єфремов заявив в інтерв’ю «5 каналу».

«Це бажання дуже багатьох маленьких партій (знизити прохідний бар`єр - ред.), які не працюють протягом всього періоду з людьми, а які вибудовують тільки проекти перед виборами, вони хочуть, щоб прохідний бар`єр був якомога менше, і тоді лідери цих партій могли б представляти свої політичні сили, у яких часом навіть немає електорату. Я не думаю, що це правильно», - зазначив Єфремов.

«Я не знаю, чи будуть якісь зміни внесені. Коли мені ставлять питання в цьому напрямі, я бачу лише одну проблему, яка може існувати. Ми ввели норму, і вона, до речі, була спірна - це висунення одночасне як по мажоритарних округах, так і за списками. Мені здається, що як мінімум - це нечесно перед виборцями, а за великим рахунком це неправильно з юридичної точки зору. І якщо хтось звернеться до Конституційного Суду з даного питання, я не виключаю, що Конституційний Суд вкаже нам, що ця норма не відповідає Конституції», - заявив лідер фракції.