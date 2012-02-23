Суд відмовився закрити справу Чорновола

Суд відхилив клопотання про закриття справи щодо загибелі В`ячеслава Чорновола за терміном давності.

Як повідомляє "Українська правда",про це виданню повідомив син політика народний депутат України Тарас ЧОРНОВІЛ.

Він нагадав, що відповідне клопотання було заявлено адвокатами водія КамАЗу, Володимир Куделя, який був за кермом авто, коли сталося ДТП, в якому загинув В.Чорновіл.

"Сьогодні о 8-й ранку відбулося засідання, на якому суддя оголосив, що це клопотання відхилене", - розповів Т.ЧОРНОВІЛ і додав, що тепер справа буде розглядатися по суті, що дозволить провести низку необхідних допитів та судові дебати.

"Поки що йдеться лише про аварію, але в зв`язку з тим, що відкрито повне судове провадження, суддя має право на будь-якій стадії судового слідства перекваліфікувати справу, відкрити її по іншій статті або по інших особах", - зазначив Т.ЧОРНОВІЛ.

"Ми зможемо в процесі витребувати і додаткові матеріали, і головне, що ми зможемо допитати тих людей, які свого часу відмовилися давати свідчення, або дали умисно брехливі свідчення, які між собою не співпадали", - підсумував депутат.

Наступне засідання у справі призначене на 14 березня.

Довідка УНІАН. В.Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі на трасі Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року.