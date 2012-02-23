Колесніченко: Лікар, який обстежував Тимошенко, підтвердив заангажованість

Канадський лікар, який обстежував Тимошенко у Качанівській колонії, підтвердив власну ангажованість. Так вважає народний депутат України від Партії регіонів Вадим Колесніченко.

Коментуючи заяву канадського лікаря Пітера Куйтена про те, що кров у Тимошенко не дозволила взяти українська влада, Колесніченко сказав:

«Пан Куйтен навіть не поцікавився, що сама Тимошенко вустами свого адвоката Власенко повідомила українцям: «Я сама категорично відмовилася здавати кров!» Ця ж позиція була оголошена на офіційному сайті Юлії Тимошенко. «Ми не знаємо, що вони туди намішали б, вкинули б і що б потім розповідали», - був відвертим пан Власенко.

Така неузгодженість заяв свідчить про одне - Конгрес українців Канади повів свою гру, не поставивши до відома «спільників» в Україні. А спіч члена комітету з питань спорту цього конгресу Пітера Куйтена розрахований на іноземного споживача в Європі та Америці. Дурість його слів, я думаю, зняла всі питання щодо мотивів цього «незалежного медика» не тільки в Україні».

Народного депутата, з його слів, зараз більше турбує доля висновків справжніх медиків, академічних професорів, надісланих Німеччиною. "Схоже, німецьким лікарям зараз активно пояснюють, яку вони допустили помилку, залишивши попередній діагноз в Україні. На них чинять тиск з метою змусити дати «правильний» діагноз, який співпаде з діагнозом Немирі і «провалених спецагентів Канади»: «Тимошенко серйозно хвора!»

Я сумніваюся, що німецькі лікарі під тиском підуть на угоду з совістю і поставлять необхідний діагноз без аналізу крові. Мені здається, давно пора припинити спекуляції на темі здоров`я Тимошенко. Її штабу варто обрати іншу лінію захисту », - цитує політика прес-служба Партії регіонів.