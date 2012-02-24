Ленін - сьогодні не найголовніша проблема

Комісія Київради з питань культури і туризму відмовилася від пропозиції КМДА прийняти пам’ятник Леніну до комунальної власності міста Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови комісії Олександра БРИГИНЦЯ.

«Будь-які дії влади навколо пам’ятника Леніну, як на мене, це провокація влади, спрямована на те, щоб відволікти киян від проблем міста і країни. Краще киянам забути і не звертати на нього уваги. Тому будь-які рішення Київради щодо цього меморіального об’єкту – недоречні», - впевнений О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат наголосив, що якщо у київської влади сверблять руки займатися якимось пам’ятником, то нехай згадає, що у Києві руйнується дзвіниця Михайлівського Золотоверхого монастиря, розсипаються сходи до Колони Магдебурзького права, валиться Будинок Мурашка тощо.

О.БРИГИНЕЦЬ переконаний, що Ленін – це не найголовніша проблема київського сьогодення.

23 лютого на засіданні постійної комісії Київради з питань культури і туризму розглядався проект рішення Київради «Про зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Києва пам’ятника В.І. Леніну на бул. Тараса Шевченка у Шевченківському районі м. Києва».