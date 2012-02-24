Томенко підозрює, що влада готує на сьогодні бліцкриг

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявив, що опозиція докладе всіх зусиль, аби переконати владу не проводити приватизацію газотранспортної системи.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА.

Він нагадав, що сьогодні в порядку денному сесії парламенту останнім питанням стоїть розгляд урядового законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою забезпечення реформування нафтогазового комплексу (р.н.9429). Даним законопроектом, зокрема, передбачається, що «реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, та Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України».

При цьому М.ТОМЕНКО нагадав, що Верховна Рада свого часу конституційною більшістю прийняла рішення про заборону приватизації або передачі активів газотранспортної системи України, і в діючому законі сказано що «реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту, а також їх приватизація забороняються».

Водночас, на переконання М.ТОМЕНКА, той факт, що розгляд такого важливого законопроекту стоїть в порядку денному в п’ятницю останнім питанням можна трактувати як те, що задум створити умови для можливої приватизації та реалізації російського проекту отримання контрольного пакету акцій на ГТС вирішили узаконити швидко і без журналістів.

Ще більше, додав М.ТОМЕНКО, турбує те, що доповідачем з принципового питання, яке застерігає сьогодні енергетичну безпеку України, є заступник міністра енергетики та вугільної промисловості. «Насправді про логіку дій влади щодо можливості приватизації чи створення консорціуму (на яких умовах, в який спосіб тощо) мусить доповідати якщо не прем’єр-міністр, то хтось із керівників уряду, а не один із багатьох заступників міністра енергетики», - наголосив Віце-спікер.

«За будь-яких обставин опозиція робитиме все, щоби переконати владу, що сьогоднішня поспішна приватизація ГТС – крок проти національних інтересів України», - підкреслив М.Томенко