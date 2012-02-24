БЮТ блокує трибуну і президію ВР

Кажуть, на знак протесту

Народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" заблокували трибуну і президію Верховної Ради України. Як передає кореспондент УНІАН, біля трибуни і в президії перебуває 30 депутатів. Вхідні двері до президії заставлені стільцями. У сесійній залі «бютівці» повісили плакат з написом: «Юлі – волю!» Як повідомив журналістам заступник лідера фракції Андрій ШКІЛЬ, опозиція заблокувала роботу ВР на знак протесту проти розгляду законопроекту щодо приватизації газотранспортної системи України.

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