Янукович полетів у Дніпропетровськ

10:51, 24 лютого 2012
Політика
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Область святкує 80-річчя

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув із робочою поїздкою до Дніпропетровської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у Дніпропетровську В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у церемонії відкриття нової Льодової арени, а також ознайомиться з роботою регіонального інформаційно-ресурсного центру «Відкрита влада».

В.ЯНУКОВИЧ, окрім того, візьме участь в урочистостях з нагоди 80-річчя створення Дніпропетровської області.

 

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