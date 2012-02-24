Янукович полетів у Дніпропетровськ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув із робочою поїздкою до Дніпропетровської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у Дніпропетровську В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у церемонії відкриття нової Льодової арени, а також ознайомиться з роботою регіонального інформаційно-ресурсного центру «Відкрита влада».

В.ЯНУКОВИЧ, окрім того, візьме участь в урочистостях з нагоди 80-річчя створення Дніпропетровської області.