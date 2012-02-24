Янукович полетів у Дніпропетровськ
10:51, 24 лютого 2012Політика
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Область святкує 80-річчя
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув із робочою поїздкою до Дніпропетровської області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у Дніпропетровську В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у церемонії відкриття нової Льодової арени, а також ознайомиться з роботою регіонального інформаційно-ресурсного центру «Відкрита влада».
В.ЯНУКОВИЧ, окрім того, візьме участь в урочистостях з нагоди 80-річчя створення Дніпропетровської області.
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